MONTECARLO – La Juventus ha un nuovo difensore. Tedesco, ruvido, affidabile, pure duttile. L’a.d. bianconero Beppe Marotta ha trovato l’accordo con lo Schalke 04 per la cessione di Benedikt Howedes, 29enne campione del mondo con la Germania, superando il controrilancio dell’Inter.

Come scrive La Gazzetta dello Sport con Filippo Conticello, i nerazzurri non erano gli unici ingolositi dal giocatore, viste le sirene inglesi (Liverpool in primis), ma gli ultimi dettagli sono stati limati direttamente a Montecarlo, dove lo stato maggiore bianconero è in trasferta per i sorteggio di Champions.