Calciomercato Juventus, Federico Bernardeschi: 35 milioni per convincere la Fiorentina. Le ultimissime

Calciomercato Juventus, Federico Bernardeschi è l’obiettivo numero uno di Massimiliano Allegri – Come scrive TuttoSport, c’è una certezza: trattasi di Federico Bernardeschi. La certezza – urge sottolineare – non è propriamente che sarà della Juventus, questo no. Ma, quantomeno, che la Juventus farà tutto ciò che è in proprio potere pur di provare a strapparlo alla Fiorentina, che ne detiene il cartellino, e al corteggiamento di altri top club (Inter in primis).

L’amministratore delegato Beppe Marotta e il direttore sportivo Fabio Paratici concordano con Massimiliano Allegri: “il Berna” è un profilo da Juve effettivamente in grado di far fare un ulteriore salto di qualità al gruppo (e peraltro ha ampi margini di crescita). La Juventus è pronta a offrire alla Fiorentina la bellezza di 35 milioni di euro.

Il tecnico livornese, del resto, è da quando ha preso le redini della Juventus che non manca di indicare anche esplicitamente l’azzurro quale una delle pedine ideali per il suo scacchiere tattico: «Mi piacciono gli inventori di gioco – spiegava Allegri già nel 2015 -, il narcisismo in modica quantità non è dannoso alla salute. Nomi? Isco del Real Madrid e il brasiliano Oscar; tra gli italiani Berardi e Bernardeschi».