Calciomercato Juventus, Federico Bernardeschi a Torino per la firma

Visite mediche, a Torino, perIl giocatore, che dopo gli esami si legherà alla Juventus, è stato accolto al J-Medical dall’entusiasmo di circa 250 tifosi bianconeri.

“La 10 non può restare senza padrone, benvenuto Federico”, è lo striscione esposto dai tifosi per il 23enne fantasista toscano in arrivo dalla Fiorentina, che nei prossimi giorni raggiungerà la sua nuova squadra negli Stati Uniti.

La playlist con i protagonisti del calciomercato