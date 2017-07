Calciomercato Juventus, Francesco Cassata al Sassuolo: è ufficiale

TORINO – La Juventus ha comunicato di aver finalizzato l’accordo con il Sassuolo per la cessione, a titolo definitivo, di Francesco Cassata per 7 milioni di euro pagabili in quattro esercizi.

L’operazione, specifica la società in una nota, genera un effetto economico positivo di circa 6,6 milioni di euro.

La playlist con i protagonisti del calciomercato