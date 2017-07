Calciomercato Juventus: Keita, Lemar, Bernardeschi, Bonucci. Le ultimissime

Calciomercato Juventus: Keita, Lemar e Bernardeschi potrebbero essere i colpi in entrata dei bianconeri. Bernardeschi e Keita sono in pole, Lemar è il nome delle ultime ore. In uscita continua a tenere banco la questione Leonardo Bonucci.

Calciomercato Juventus, Keita e Bernardeschi – Se Federico Bernardeschi è in pole nella caccia agli attaccanti di movimento, il nome del senegalese Keita Balde non tramonta nell’orbita juventina. Come scrive TuttoSport nella sua edizione online, anche le milanesi e lo stesso Monaco sembrano convinti di farcela, la storia del calciatore in uscita dalla Lazio promette di arricchirsi di sempre nuovi capitoli. Nel frattempo Beppe Marotta e Fabio Paratici restano alla finestra, convinti del fatto che il biancoceleste sia ancora fortemente intrigato dalla prospettiva bianconera. Il che, naturalmente, non soddisfa Claudio Lotito, presidente abile nel fare affari senza lasciarsi buggerare o, comunque, molto difficile da convincere quando si tratta di liberare un suo “dipendente” che non ha più voglia. I dirigenti juventini, evidentemente, non hanno bisogno di forzare la mano.

Calciomercato Juventus, anche i bianconeri partecipano alla corsa per il talento del Monaco Lemar – Mezza Europa è su Thomas Lemar. Secondo quanto scrive TuttoSport, citando Don Balon, l’esterno d’attacco del Monaco, già seguito da Juve, Barcellona e Arsenal, sarebbe finito anche nel mirino del Real Madrid di Florentino Perez, pronto a battere a suon di milioni la concorrenza delle rivali. In Francia, qualche settimana fa, parlavano del forte interesse dell’Atletico Madrid: il Cholo Simeone è un grande estimatore del giovane francese e aveva provato la scorsa estate a portarlo al Calderon.

Calciomercato Juventus, il “caso” Bonucci – Non c’è la fumata bianca. La Juventus e Leonardo Bonucci non hanno raggiunto un accordo per il rinnovo del contratto del difensore della Nazionale Italiana. Questo continua a mettere in dubbio la sua permanenza in bianconero anche perché Antonio Conte insiste per averlo con lui al Chelsea.

Lo Juventus Museum continua a essere una garanzia – Stagione record per lo Juventus Museum. Sono stati più di 180 mila i visitatori del museo bianconero, il 17% in più rispetto alla precedente stagione. Il 43% delle persone hanno anche partecipato allo Stadium Tour. In totale, dal giorno dell’inaugurazione, il Museum ha superato quota 800 mila visitatori, per l’esattezza 847.095. Il numero massimo di ingressi in occasione di Juventus-Genoa,lo scorso aprile, sono stati oltre 3.400. I dati, sottolinea la Juventus sul proprio sito internet, confermano che “il Museum continua a crescere, in qualità e quantità”. Il tutto nell’anno in cui ha conseguito il riconoscimento da Icom (International Council of Museum) Italia, organizzazione internazionale di musei, e ha concluso un accordo con la Reggia di Venaria per un biglietto unico, che permette di vivere entrambe le esperienze a un prezzo speciale.