ROMA – Squadre romane ancora protagoniste del calciomercato estivo anche se soprattutto per quanto riguarda le eccellenti uscite. A lasciare la formazione giallorossa, dopo i vari Rudiger, Szczesny, Salah e Paredes, potrebbe essere molto presto un altro pilastro della difesa come Kostas MANOLAS. Il difensore, che circa un mese fa aveva rifiutato i russi dello Zenit, sarebbe vicinissimo alla Juventus con cui avrebbe già trovato l’accordo economico. Adesso il club bianconero dovrà sedersi al tavolo anche con la società capitolina e cercare di convincerla a cedere il giocatore con una base di partenza per la trattativa da 30 milioni di euro.

A lasciare la capitale, sponda biancoceleste, potrebbe essere molto presto anche l’attaccante della Lazio KEITA: il senegalese è conteso tra Inter e Juve, ma il presidente Lotito non avrebbe intenzione di trattare con i bianconeri: ecco allora che i nerazzurri si trovano in pole per l’acquisto del calciatore.

Domani potrebbe essere una giornata decisiva con un possibile incontro tra la dirigenza interista e Lotito in occasione del sorteggio dei calendari di Serie A. Intanto sui social Keita ha lasciato qualche indizio su quella che potrebbe essere la sua nuova squadra. Il senegalese ha messo ‘mi piace’ a qualche post del capitano nerazzurro Mauro Icardi su Instagram. Dopo l’addio a Bernardeschi la Fiorentina si muove in entrata portando in viola il centrocampista Jordan VERETOUT dall’Aston Villa. Veretout, nato ad Ancenis (Francia) il 1 marzo del 1993, nella sua carriera ha vestito le maglie del Nantes, dell’Aston Villa e del Saint-Etienne. Il nuovo calciatore viola, che nella sua ultima stagione con la maglia del Saint-Etienne ha disputato 43 partite tra Ligue 1, Europa League e Coppa di Francia segnando 4 gol e fornendo 5 assist, firmerà un contratto di 4 anni con opzione.

E se in Italia il mercato sembra tirare un po’ il fiato dopo l’exploit del Milan culminato con l’acquisto di Bonucci, all’estero si va avanti a suon di colpi milionari. Sempre calda la pista che porterebbe al Psg l’asso del Barcallona NEYMAR per un affare monstre da oltre mezzo miliardo di euro tra clausola, ingaggio e maxi commissione al papà del brasiliano. Sempre sull’asse Francia-Spagna si muove il possibile futuro della stellina del Monaco, Kylian MBAPPÈ, oggetto del desiderio dei più grandi top club europei, Real Madrid in testa: ci sarebbe già una prima intesa tra le merengues e il club monegasco sulla base di 180 milioni.

Il giocatore andrebbe a sostituire nell’organico Alvaro Morata, passato recentemente al Chelsea in cambio di 80 milioni. La formazione di Antonio Conte vorrebbe portare a Londra anche lo juventino ALEX SANDRO e l’interista CANDREVA.



