Calciomercato Juventus, Massimiliano Allegri parla di Leonardo Bonucci

TORINO – “Come spesso accade nel calcio, i giocatori a volte sentono la necessità di cambiare”. Dagli Stati Uniti, a poche ore dalla prima amichevole della stagione della sua Juventus, Massimiliano Allegri parla così della cessione di Leonardo Bonucci al Milan.

“Sono arrivati giocatori importanti e il mercato non è finito”, taglia corto sul sito del club il tecnico bianconero, che non si dice preoccupato del possibile interessamento del Barcellona per Dybala.

