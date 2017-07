Calciomercato Juventus: Matic, Matuidi, Emre Can, Alex Sandro. Le ultimissime.

Calciomercato Juventus – La Gazzetta dello Sport fa il punto sul mercato della Juventus parlando in particolare dei possibili arrivi a centrocampo. La “Rosea”, nella sua edizione online, parla di Matuidi, Matic e Emre Can. Blaise Matuidi resta sempre silenziosamente sullo sfondo pronto ad essere un colpo dell’ultima ora, Emre Can è il preferito per età e prospettive ma il Liverpool medita di blindarlo con un ricco allungamento di contratto, ecco che balza in pole-position Nemanja Matic: il centrocampista serbo (che avrebbe avuto un incontro in Sardegna per le vacanze con Max Allegri) aveva inizialmente pensato di poter tornare a lavorare con José Mourinho al Manchester United ma il Chelsea ha fatto muro (colpa dello “scippo” Lukaku) e così lo United ha deciso di dirigersi su Dier del Tottenham.

La conseguenza – asseriscono in Inghilterra – è che Matic dopo la non-convocazione per la tournée in Oriente ha deciso di voler abbracciare la Juventus che lo cerca da un anno esatto. Sarebbe diventato lui, quindi, il primo obiettivo per il centrocampo: problema, la valutazione del Chelsea che – irritato dal no per Alex Sandro – per ora vuole 45 milioni.

