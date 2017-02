Calciomercato Juventus, maxi offerta del Chelsea per Dybala: le cifre

TORINO – Paulo Dybala è seguito dai più importanti club d’Europa. Su di lui è fortissimo l’interesse del Real Madrid, dato che Florentino Perez è un suo grandissimo estimatore. Perez sarebbe disposto a mettere sul piatto ben 90 milioni (più il cartellino di Morata) per acquistare l’attaccante argentino. Per Dybala, inoltre, avrebbe preparato un maxi-ingaggio (si parla di circa dieci milioni di euro a stagione). Perez, infatti, lo considera il giocatore ideale per rinforzare il reparto offensivo del Real Madrid ed è disposto a tutto pur di averlo.

Ma nelle ultime ore su Dybala è spuntato l’interesse del Chelsea di Antonio Conte. Secondo quanto riportano i media britannici, il Chelsea avrebbe messo nel mirino Paulo Dybala per la prossima stagione. L’attaccante argentino sarebbe un vero e proprio pallino dell’tecnico bianconero. Secondo la stampa inglese, il presidente del Chelsea Roman Abramovich sarebbe disposto a mettere sul piatto una cifra molto alta per garantirsi le prestazioni della “joya”: circa 100 milioni di euro.

Il magnate russo, infatti, ha intenzione di battere la concorrenza del Real Madrid e non vuole badare a spese. La Juventus farà di tutto per trattenere l’attaccante argentino.