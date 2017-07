La Juventus pensa in grande, dalla Lazio potrebbe arrivare non solamente Keita Balde ma anche Sergej Milinkovic Savic.“Keita non basta, la Jve punta anche Milinkovic”. Titola così l’edizione di Roma del Corriere della Sera, con i bianconeri che sarebbero pronti a muoversi per uno dei migliori centrocampisti della scorsa stagione.

I rapporti tra le due società non sono tra i migliori in circolazione ma Simone Inzaghi sarebbe contento di poter accogliere Sturaro e Rincon come contropartite tecniche in cambio di Milinkovic Savic e Keita Balde.

La playlist con i protagonisti del calciomercato