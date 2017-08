TORINO – In attesa di ricevere una risposta definitiva dal PSG su Blaise Matuidi, la Juventus non si ferma e continua a lavorare per arrivare a due centrocampisti. Nelle ultime ore sarebbe stato proposto Mateo Kovacic ma il dg Marotta ha preso tempo prima di dare una risposta.

L’ex Inter Kovacic non ha incantato nelle sue due stagioni a Madrid. Ecco perchè il suo entourage lo ha proposto (con l’ok del Real Madrid) alla Juventus: prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a 25 milioni le condizioni per strappare il croato al club spagnolo.

Marotta non è convinto, ma ora è consapevole che qualora non dovesse arrivare agli obiettivi che si è prefissato, avrà una carta in più da giocarsi.