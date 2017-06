Calciomercato Juventus: Perisic, Sanches, Bonucci, Alex Sandro. Le ultimissime

Calciomercato Juventus, le ultimissime in tempo reale – “Non so cosa stia succedendo con la Juventus: i miei agenti hanno mandato per risolvere la situazione, mi parleranno quando avranno una soluzione”. Così Dani Alves, esterno brasiliano della Juventus, sul suo imminente addio alla ‘Vecchia Signora’: “Se dovessi andare via, lo farò senza creare problemi – ha aggiunto Alves alla trasmissione brasiliana “Conversa com Bial” – a differenza di quanto si legge in giro”. Sulla destinazione futura, lo stesso Alves ha le idee chiare: “Sanno tutti quanto ammiri Guardiola – ha concluso riferendosi all’allenatore del Manchester City – è un grande tecnico”.

Sirene inglesi per Leonardo Bonucci e Alex Sandro: secondo il Sun il Chelsea di Antonio Conte è pronto a sborsare 100 milioni di sterline (circa 114 milioni di euro) per avere i due giocatori della Juventus. Lo stesso giornale inglese cita il dg bianconero Beppe Marotta il quale ha rivelato come la Juve abbia già rifiutato la scorsa settimana un’importante offerta dei Blues per il laterale brasiliano. Conte, fa presente il Sun, sa di aver bisogno di importanti rinforzi per poter essere ad alto livello nella prossima stagione in tutte le competizioni. Alex Sandro potrebbe inserirsi benissimo nei meccanismi dei Blues mentre Bonucci, aggiunge il quotidiano inglese, potrebbe dare alla squadra quel bagaglio di esperienza che potrebbe venire a mancare per l’addio di John Terry.

Calciomercato Juventus, le possibili operazioni in entrata – Nelle ultime ore, l’agente di Ivan Perisic ha offerto il calciatore dell’Inter alla Juventus. I bianconeri lo prenderebbero volentieri, soprattutto dopo aver incassato soldi da alcune cessioni, ma l’Inter preferirebbe cederlo al Manchester United e in ogni caso spara alto e vuole poco meno di 60 milioni di euro per cederlo.

L’altro grande obiettivo è Sanches del Bayern Monaco ma anche in questo caso c’e’ la forte concorrenza del Manchester United di Mourinho. Lo “Special One” è in ottimi rapporti con il ragazzo perché è portoghese come lui e lo conosce da molto tempo. In questo momento lo United è favorito sulla Juventus.