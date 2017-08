CALCIOMERCATO JUVENTUS – Clamorosa indiscrezione di mercato dall’Olanda. Secondo il quotidiano “Algemeen Dagblad”, la Juventus sarebbe pronta a pagare alla Roma la clausola rescissoria da 45 milioni per Kevin Strootman.

A caccia di un rinforzo per il centrocampo, e viste le difficoltà ad arrivare ai vari Matuidi, N’Zonzi o Emre Can, i bianconeri vorrebbero ripetere l’operazione che lo scorso anno portò Miralem Pjanic alla corte di Massimiliano Allegri. Per “AD”, però, Strootman sarebbe pronto a dire no alla Juventus perché vuole restare alla Roma. Ma i bianconeri sarebbero anche pronti a giocare la carta Cuadrado. In quel caso lo scenario potrebbe cambiare.