Calciomercato Juventus, Roma e Milan: Gerard Deulofeu torna al Barcellona.

Calciomercato – Gerard Deulofeu – calciatore che è nel mirino di Juventus, Roma e Milan – torna in Catalogna. Il Barcellona, scrive nell’account twitter il club blaugrana, ha infatti esercitato il diritto di riscatto dall’Everton (possessore pro-tempore del cartellino) per 12 milioni. Nonostante la ‘recompra’, difficilmente il giocatore, negli ultimi sei mesi al Milan, rimarrà comunque a Barcellona, dato che ha più volte detto che nella stagione del Mondiale intende giocare con assiduità, cosa che il Barcellona delle tante stelle non potrebbe garantirgli.

Sul giocatore, che proprio stasera giocherà la finale dell’Europeo Under 21 con la Spagna, negli ultimi giorni si è parlato di un interessamento della Roma e della Juventus, ma c’è anche l’Arsenal sulle sue tracce, nel casso Bellerin dovesse prendere la strada inversa.