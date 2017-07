ROMA – Calciomercato Juventus, salta l’acquisto di Schick? Problemi alle visite mediche. Era stato praticamente già annunciato, aveva sostenuto le visite mediche, al momento però il giovane talento della Sampdoria Patrik Schick resta in stand-by, la Juventus prende tempo per la firma e si ingrossano le voci di un probabile dietro-front.

Secondo la Gazzetta dello Sport la Juve, che ha riscontrato problemi nei test atletici, sarebbe orientata ad offrire al massimo un prestito.

Il ragazzo della Repubblica ceca, tecnico e duttile per ricoprire più ruoli su tutto il fronte d’attacco, rappresenta un investimento in linea con il proposito bianconero di valorizzare i giovani più bravi, anche se trenta milioni non sono pochi. Solo che per accontentare Allegri la Juve sta trattando Bernardeschi della Fiorentina e ha ufficializzato l’arrivo in prestito dal Bayern Monaco dell’ala brasiliana Douglas Costa (sei milioni per il prestito, riscatto a 40).

Il doppio colpo chiude gli spazi a Schick. Ma c’è un’altra ragione che non era stata notata il 22 giugno scorso: le visite mediche non avrebbero dato tutti i risultati positivi che ci si attendeva. La Samp ha tutte le carte firmate ma il contratto la Juve non lo ha ancora depositato, il rischio che salti tutto si fa sempre più concreto.