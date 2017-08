TORINO – Dopo il debutto vincente in campionato contro il Cagliari, la Juventus torna a pensare al calciomercato. Il calciatore in uscita resta Juan Cuadrado.

Il centrocampista colombiano potrebbe trasferirsi all’Inter in cambio di Brozovic. In un primo momento la Juventus aveva cercato di inserirlo in affari di mercato con la Roma per Kostas Manolas e Kevin Strootman, ma dopo il “no” dei giallorossi, Cuadrado torna utile per questa operazione di mercato con l’Inter.

Questo scambio è fattibile perché anche Brozovic è in uscita dall’Inter. Il centrocampista croato non ha convinto Luciano Spalletti nel percorso di avvicinamento al campionato e potrebbe essere ceduto in cambio di Cuadrado che è un calciatore più funzionale per gli schemi del tecnico di Certaldo.

In casa Juventus non tiene banco solamente il nome di Brozovic. La trattativa più calda è quella per Ezequiel Garay. Più indizi fanno una prova, Garay ha rifiutato il trasferimento allo Spartak Mosca e ha fatto sapere al Valencia che vuole solamente la Juventus in caso di partenza dalla Spagna.