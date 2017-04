Calciomercato Juventus: Schick, Bernardeschi, Isco. Le ultime

CALCIOMERCATO JUVENTUS – Fantasia al potere. La Juventus continua a dimostrarsi particolarmente attenta nei confronti dei calciatori di estro e qualità.

Nel mirino dei bianconeri ci sarebbero Schick della Sampdoria, Bernardeschi della Fiorentina e Isco del Real Madrid.

Il vero e proprio sogno è Isco. Il calciatore ancora non ha rinnovato il contratto con il Real Madrid, anche se in Spagna parlando di accordo imminente, e Juventus, ma anche Barcellona, sono in pressing su di lui.

Non è da escludere che il suo agente stia utilizzando l’interessamento di altri club per fargli ottenere un ingaggio migliore. Il nodo sul futuro di Isco verrà sciolto la prossima settimana.

Le piste italiane portano a Schick e Bernardeschi. Entrambe le trattative non sono semplici. Per Schick Ferrero spara alto, mentre nel caso di Bernardeschi i Della Valle non sarebbero intenzionati a vendere l’idolo di casa.

Delle due trattative la più fattibile è certamente quella per Schick. Ma la Juve ha dimostrato che volere è potere, basti pensare all’acquisto di Higuain per 94 milioni di euro.