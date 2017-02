Calciomercato Juventus, se salta Donnarumma alternativa è David de Gea

LONDRA – Il futuro portiere della Juventus potrebbe arrivare dalla Premier League. Secondo il quotidiano britannico The Sun, gli interessi dei bianconeri, se non dovesse andare in porto l’affare Donnarumma, verterebbero su David de Gea, portiere del Manchester United.

Il portiere del Milan ha un contratto con scadenza nel 2018. Il closing che tarda a realizzarsi e le decisioni da prendere in comune sull’asse Fininvest-Sino Europe Sports hanno tardato il rinnovo del contratto tra il Milan e Donnarumma. E Mino Raiola, agente del 18enne, cerca di concludere l’affare migliore e non ne esclude la partenza da Milano.

Nel caso in cui il piano Donnarumma dovesse fallire, Marotta e i suoi avrebbero già messo gli occhi sul portiere del Manchester United, David De Gea. Non solo Juve, però, a sottrarre De Gea alla corte di Mourinho ci sta pensando anche il Real Madrid che vorrebbe assicurarsi di riportarlo in patria dopo aver visto saltare l’affare nell’ultimo giorno di mercato dell’agosto del 2015.