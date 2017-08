TORINO – Calciomercato Juventus, ultime notizie: Howedes, Aurier, Strootman, Andrè Gomes…La Juve ha trovato anche il difensore. Il d.g. Marotta frena, ma ha trovato l’elemento che cercava per rinforzare un reparto che ancora non convince, come si è visto in particolare nella finale di Supercoppa persa contro la Lazio. Si tratta del campione del mondo tedesco HOWEDES, che non avrà la capacità di Bonucci di rilanciare il gioco ma è capace di destreggiarsi con pari abilità da centrale o da terzino sinistro. Manca ancora l’accordo con il club del giocatore, ovvero lo Schalke 04, ma nella Torino bianconera sono certi che verrà trovato.

Per i campioni d’Italia potrebbe non essere finita qui, visto che verrà fatto un altro tentativo con la Roma per STROOTMAN, a costo di sacrificare quel CUADRADO che Allegri non vorrebbe far partire, e c’è ancora in ballo un discorso con il Barcellona prossimo rivale di Champions per ANDRE’ GOMES.

A proposito del portoghese, Filippo Cornacchia su Tuttosport fa il punto sulla trattativa:

Tra Barcellona e Juventus non c’è ancora un accordo sulla formula con la quale trasferire André Gomes dal Camp Nou all’Allianz Stadium. I catalani, dopo il maxi investimento di dieci mesi fa (30 milioni più 20 di bonus) e il rendimento deludente del portoghese, vorrebbero cedere il giocatore a titolo definitivo o in alternativa in prestito con obbligo di riscatto. La Juventus non prende in considerazione l’acquisto immediato e punta a un prestito con diritto di riscatto. Un modo per rimandare alla prossima estate la decisione finale e la spesa per il connazionale di Cristiano Ronaldo. I margini per un compromesso esistono.

Ma la Juve si guarda in giro anche per un terzino destro, visto che De Sciglio al momento non sembra offrire le giuste garanzie. E qualcuno dà per quasi certo l’accordo con Serge Aurier del Psg, come racconta sempre Tuttosport: