CALCIOMERCATO JUVENTUS IN TEMPO REALE – La Juventus ci prova per Kevin Strootman. Secondo la Stampa in queste ore c’è stato un contatto diretto tra il direttore sportivo della Juventus Beppe Marotta e il presidente della Roma James Pallotta. La Roma ha fissato una clausola da 43 milioni di euro con il rinnovo, tecnicamente però non esercitabile in questa finestra di mercato, ma per quella cifra Strootman può partire anche subito. Per questo la Juve si sta muovendo anche se non è intenzionata a pagare “cash” quella cifra: l’idea è quella di cedere Cuadrado e aggiungere soldi (15 milioni circa) per arrivare all’olandese.

A Torino, però, hanno già anche individuato l’alternativa. Sono scese le quotazioni di Renato Sanches ed è tornato di moda André Gomes. Il centrocampista portoghese, inseguito a lungo la scorsa estate, può essere la giusta opportunità per i bianconeri.