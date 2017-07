Calciomercato Juventus, ultim’ora: Thomas Müller, la notizia clamorosa

CALCIOMERCATO JUVENTUS, LE ULTIME NOTIZIE IN TEMPO REALE – Thomas Müller potrebbe lasciare il Bayern Monaco e la Juventus sarebbe in prima fila per acquistare il calciatore tedesco. Lo scrive la testata tedesca Sport Bild, secondo cui a cambiare il rapporto tra il nazionale tedesco e la società bavarese (in cui è cresciuto calcisticamente, debuttando in prima squadra nel 2008) sarebbe stato l’arrivo dal Real Madrid di James Rodriguez.

Ma, oltre alla Juventus, sull’attaccante del Bayern Monaco c’è mezza Europa: Arsenal, Chelsea e, soprattutto, il Liverpool del tedesco Jurgen Klopp aspettano infatti solo un segnale dal Bayern (che ufficialmente ritiene il 27enne «incedibile») per intavolare una trattativa. Attualmente il contratto di Müller ha come scadenza il 2021.