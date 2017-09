BARCELLONA – A poche ore dall’inizio della Champions League, in casa Barcellona è scoppiato il caso Iniesta. La bandiera blaugrana ha il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno 2018 ed al momento non è stato ancora rinnovato.

Eppure il Barcellona continua a ribadire di avere già l’accordo con il calciatore ma Iniesta ha smentito pubblicamente questa intesa.

Come sempre la verità è nel mezzo. Il Barcellona ha conseguito un’intesa con l’agente di Iniesta e ci sarebbe una email, datata 5 agosto, che lo attesta. Ma dopo questa data è scoppiato il gelo. Il Barcellona e l’agente di Iniesta non hanno più parlato, il contratto non è stato ancora rinnovato e il calciatore non sta gradendo l’atteggiamento della sua società e si sta guardando intorno.

La Juventus è estremamente interessata a Iniesta e sta seguendo questa situazione alla finestra. Probabile un assalto dei bianconeri al calciatore a ridosso della sessione di mercato invernale. La Juve sogna un “colpo alla Dani Alves”, calciatore portato a Torino al termine della sua esperienza con la maglia del Barcellona.