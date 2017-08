TORINO – «Spinazzola? E’ un caso umano. Si tratta di un ragazzo che sogna di giocare con la maglia con la quale è cresciuto. Ora sembra un sogno impossibile, ma c’è un impegno con l’Atalanta per il futuro. Stia tranquillo la Juventus ha fiducia in lui e rispetta l’Atalanta»

Lo dice l’ad della Juventus Beppe Marotta all’hotel Melià di Milano a margine del workshop sull’importanza del ruolo del direttore sportivo nei club. Marotta entra anche nel merito di quanto scritto dal Papu Gomez su Instagram.

«Può giustificarsi in tutte le lingue del mondo – il post dell’argentino – ma quando qualcuno che tradisce la mia fiducia finisce nel reparto dimenticatoio».

Parole che, secondo alcuni, sarebbero riferite proprio al compagno di squadra Spinazzola nonostante le smentite dello stesso Gomez.

«Invito il Papu – ha detto Marotta – ad essere più responsabile perché certi messaggi vanno capiti e non solo letti. Servirebbe un corso per capitani e in questo senso potrebbe prendere esempio da Buffon».