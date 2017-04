Champions League: Juventus recupera Dybala per sfida con Barcellona

TORINO – La Juventus parte con grande fiducia per Barcellona. Forte del 3-0 dell’andata e del recupero di Paulo Dybala, che sarà quasi certamente in campo mercoledì sera al ‘Camp Nou’. Il fuoriclasse argentino, colpito duramente da Muntari sabato a Pescara, oggi ha svolto una parte dell’allenamento in gruppo e martedì 18 aprile, nella seduta prima della partenza per la Catalogna, dovrebbe essere in grado di fare tutto il training normale.

“Il Barcellona – dice Gonzalo Higuain – ha dimostrato con il Psg di potere fare miracoli, ma siamo sicuri di avere tutte le armi per andare avanti. Non so se il 3-0 dell’andata sarà sufficiente. dobbiamo andare in Spagna per lottare, lavorare e ripetere quello che abbiamo già fatto all’andata”. Per qualche giorno il campionato e il conto alla rovescia verso il sesto scudetto consecutivo bianconero passano in secondo piano: “I giochi non sono ancora chiusi – osserva il ‘Pipita’ – ci sono 18 punti a disposizione. Certo, abbiamo un bel vantaggio, ma non dobbiamo rilassarci”.

La Juventus va a Barcellona con quasi tutti i numeri dalla sua parte: il primo è quello della difesa bunker. Nelle 8 partite della stagione di Champions ha subito due soli gol, uno dal Lione, a Torino, l’altro a Siviglia, dove però la Juventus ha vinto per 3-1. Nelle 147 partite nelle competizioni Uefa Buffon ha incassato una sola volta 4 gol nei ’90’, dal Bayern Monaco, nella fase a gironi del 2009/2010.

E l’ultimo poker centrato in Europa dagli avversari, è il 4-2, sempre dal Bayern, due anni fa, ma solo dopo i tempi supplementari. Quella volta la Juventus è uscita di scena negli ottavi, tra gli applausi, questa volta vuole andare a prenderli passando i quarti in uno dei ‘templi’ del calcio europeo. “Dovremo fare una partita ancora migliore rispetto all’andata – ha ripetuto nei giorni scorsi Allegri – sarà fondamentale fare un gol, anzi l’obiettivo sarà di farne due”.

Al tecnico bianconero i tifosi hanno dedicato oggi uno striscione, appeso all’ingresso dello ‘Juventus Center’ di Vinovo. “Massimiliano ci rende tutti Allegri! Andiamo a comandare”. Con il 4-2-3-1 che ha dato la svolta alla stagione e la coppia argentina da 45 gol (Higuain 29, Dybala 16), la Juventus è convinta di non essere costretta a subire al ‘Camp Nou’ il tentativo di ‘rimonta impossibile’ dei blaugrana.

Dybala stringerà i denti per esserci a tutti i costi pere incantare anche i 90 mila del ‘Camp Nou’ abituati alle meraviglie di Messi. Ieri, la ‘Joya’ bianconera è andata a trovare i bambini malati all’ospedale Regina Margherita di Torino: “Ho – ha rivelato sui social – ho fatto visita ai bambini dei reparti di degenza di Oncoematologia, del centro trapianti e dell’Isola Margherita. Una sorpresa per loro, un dono per me. Aprire le uova di cioccolato assieme è stato bellissimo”- Anche i tifosi bianconeri sono molto ottimisti: un sondaggio condotto dal portale Juworld.net rivela che per l’80% pensa che la Juventus riuscirà ad amministrare il largo vantaggio dell’andata.