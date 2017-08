TORINO – Claudio Marchisio non sarà a disposizione di Massimiliano Allegri “per le prossime 3-4 settimane”. A comunicarlo la Juventus con una nota pubblicata sul sito internet della società: “A seguito della problematica al ginocchio sinistro, già oggetto di intervento chirurgico nel 2016 – si legge – Claudio Marchisio ieri è stato sottoposto ad accertamenti clinici e strumentali” a Barcellona. Dagli esami è emersa la “necessità che il giocatore venga sottoposto a terapie specifiche e a un lavoro di rinforzo muscolare”.

Aggiunge Alberto Mauro sulla Gazzetta dello Sport:

“In seguito a una problematica al ginocchio sinistro, già oggetto di intervento chirurgico nel 2016, emersa negli ultimi tempi, Claudio Marchisio accompagnato dal dott. Claudio Rigo, Responsabile Sanitario della Juventus, ieri è stato sottoposto ad accertamenti clinici e strumentali ad opera del dott. Cugat a Barcellona – si legge nel comunicato della Juventus -. E’ emersa la necessità che il giocatore venga sottoposto a terapie specifiche e a un lavoro di rinforzo muscolare. Per tale ragione non sarà disponibile per le prossime 3/4 settimane”. Il Principino salterà l’andata di Champions contro il Barcellona, e punta il rientro nel derby contro il Torino del 24 settembre.