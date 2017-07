Claudio Marchisio, “Mi piace” a un post contro Leonardo Bonucci (FOTO)

TORINO – A volte i social network svelano dei retroscena. Claudio Marchisio, bandiera e calciatore della Juventus, ha messo “Mi piace” a un post scritto da una pagina di fan di Paulo Dybala. Post che faceva la comparazione tra Claudio Marchisio, elogiato per essere una bandiera, e Leonardo Bonucci, sostanzialmente accusato di essere un “traditore”:

«Lo riconosci questo bambino? -. È l’uomo che adesso corre libero per i campi di allenamento di Vinovo. È quell’uomo che ha dato tutta la sua carriera alla Juventus che ha esordito in prima squadra l’anno della serie B. È l’uomo che durante la stagione 2007-2008 era in prestito all’Empoli e, una volta ritornato a casa, ha capito che doveva fare qualcosa di grande. Ha rifiutato Bayern e Chelsea per amore della maglia, per attaccamento ai tifosi e anche perché stava realizzando il suo sogno. Giocare a calcio nella squadra che ama»