Crotone-Juventus streaming e diretta tv, dove vederla

CROTONE-JUVENTUS IN DIRETTA TV, ORARIO, DOVE VEDERLA IN STREAMING, DOVE VEDERLA SU PC –- Crotone-Juventus (ore 18.00), partita valida per il campionato italiano di calcio di Serie A (classifica e calendario), verrà trasmessa in diretta tv su Sky Sport e Mediaset Premium e in diretta streaming su SkyGo e Premium Play. Queste due applicazioni sono riservate agli abbonati a Sky Sport e Mediaset Premium.

Probabili formazioni di Crotone-Juventus. Crotone (4-4-2): 1 Cordaz; 22 Rosi, 13 Ferrari, 17 Ceccherini, 15 Mesbah; 31 Sampirisi,, 28 Capezzi, 18 Barberis, 12 Stoian; 29 Trotta, 11 Falcinelli (5 Festa, 33 Viscovo, 3 Dos Santos, 23 Dussenne, 87 Martella,, 9 Nalini, 42 Sulijic, 20 Kotnik, 27 Acosty, 24 Tonev, 99 Simy). All. Nicola. Squalificati: Crisetig. Indisponibili: Rodhen. Diffidati: Ferrari e Rohden.

Juventus (4-2-3-1): 1 Buffon, 23 Dani Alves, 24 Rugani, 19 Bonucci, 12 Alex Sandro, 6 Khedira, 5 Pjanic, 20 Pjaca, 21 Dybala, 17 Mandzukic, 9 Higuain. (25 Neto 4 Benatia 7 Cuadrado 14 Mattiello 15 Barzagli 22 Asamoah 26 Lichtsteiner 27 Sturaro 28 Rincon 32 Audero 36 Loria). All.: Allegri. Squalificati: nessuno Diffidati: Rugani, Rincon Indisponibili: Lemina Arbitro: Valeri di Roma Quote Snai: 16,00; 5,75; 1,22.

Grande euforia a Crotone per l’arrivo della Juventus che affronterà la squadra calabrese nel recupero della diciottesima giornata del campionato di Serie A. Centinaia di tifosi bianconeri ed appassionati di calcio hanno atteso per alcune ora sulla statale 106 davanti l’albergo nel quale alloggiano i campioni d’Italia.

Tanta gente venuta anche da fuori Crotone ha atteso l’arrivo del bus della Juventus. Molti i bambini con maglie di Dybala e Buffon. Il traffico, tenuto sotto controllo da polizia, carabinieri ed Anas, ha subito forti rallentamenti e per qualche minuto, quando è arrivato l’autobus della Juventus, è stato bloccato per la presenza di numerosi tifosi sulla carreggiata.

I calciatori hanno preso velocemente possesso delle camere, mentre centinaia di tifosi sono rimasti fuori dai cancelli. Curiosità: la Juventus è arrivata a Crotone con un autobus che aveva sulle fiancate la scritta ‘Inter’ nome delle autolinee “Inter Saj” di Trebisacce.