ROMA – “Differenze con la Juventus? Qui è tutto ordinato. C’è ambizione e organizzazione”. Durante la conferenza stampa di presentazione a Parigi, Dani Alves non risparmia un attacco alla sua ex squadra.

Per l’ex Barcellona, al club francese “manca poco per vincere la Champions” e spera di essere utile per centrare l’obiettivo. La frecciatina alla Juve arriva fra l’altro a poche settimane dalla sfida fra PSG e i bianconeri, il prossimo 27 luglio nella tournée americana.

Al termine della conferenza stampa, Dani Alves ha infine voluto lanciare un appello all’azzurro Marco Verratti: “Sono venuto qui per giocare con lui. È questo il messaggio che vorrei inviare. Spero che ci aiuterà a vincere la Champions”.