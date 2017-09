BARCELLONA – Paulo Dybala è sempre stato un obiettivo del Barcellona soprattutto dopo la cessione di Neymar al Psg. Ma stando a quanto riportato dal sito spagnolo “Diario Gol” il club blaugrana aveva chiuso la trattativa con la Juve ancora prima dell’addio del talento brasiliano.

Poi, però, è andato tutto in fumo, per la gioia dei tifosi della Juventus, per “colpa” di Leo Messi. Sempre secondo il sito iberico, è stato la “Pulce” che ha «chiesto di non portare avanti l’operazione».

Come scrive Il Corriere dello Sport citando “Diario Gol”, il club bianconero aveva «fissato un prezzo di 120milioni per la cessione del 23enne argentino con il Barcellona pronto a sostenere questo investimento e a proseguire la trattativa anche dopo la remunerativa cessione di Neymar, quando si è capito che a quel punto il bianconero sarebbe costato più caro.