ROMA – Fellaini, la foto della faccia da mostro mentre gioca virale. Lui ringrazia. La Juve stringe i tempi per trovare un centrocampista, l’uomo di peso in mezzo al campo chiesto da Allegri preoccupato per l’avvio balbettante dei bianconeri: l’obiettivo è Matuidi del Psg, fra i papabili anche Fellaini che con l’arrivo di Matic al Manchester United sente vacillare la fiducia che pure Mourinho gli aveva accordato.

Costa 25 milioni di euro: Marouane Fellaini, nazionale belga, può giocare anche di supporto all’attacco per sfruttare fisico e colpo di testa. Che il colpo si possa concludere in fretta è una indiscrezione dell’inglese The Sun, ma è certo che Marotta stia accelerando per consegnare un giocatore al tecnico con il campionato alle porte. Di sicuro il calciatore del Manchester è anche autoironico, avendo personalmente ringraziato sui social chi ha postato la curiosa immagine, per esser teneri, della sua faccia sfigurata dalla tensione agonistica (guarda foto).