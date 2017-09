PERUGIA – Han Kwang-Song, professione attaccante. In due partite di serie B quattro gol, media stellare, a Perugia. Tutto qui? No, perché è stato il primo calciatore nordcoreano a realizzare una rete in serie A, qualche mese fa nel Cagliari che ne detiene la proprietà del cartellino. Sempre tutto qui?

No, perché Han è un predestinato che ha già fatto parlare di sé. Come scrive TuttoSport con Stefano Lanzo, non poteva non accorgersene la Juventus, società che fa della tempestività sui giovani un marchio di fabbrica.