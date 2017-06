Juventus, abbonamenti più cari: in Curva 495 euro, protesta tifosi

ROMA – Sei anni fa quando fu inaugurato lo Juventus Stadium il prezzo per un abbonamento in curva era di 275 euro, l’ultimo tariffario, per la stagione 2017-2018, prevede il pagamento di 495 euro, un costo forse troppo esoso per molti tifosi bianconeri.

Un aumento che sta facendo molto discutere. I tifosi bianconeri infatti, sui vari forum ed anche con altre iniziative, sono stati abbastanza chiari su quello che pensano, in particolar modo con due striscioni apparsi fuori dallo Stadium: “Puoi essere al top rispettando i tifosi”, mentre il secondo recitava: “Curva Bayern: 140 euro all’anno, megafoni, tamburi e mille bandiere”.