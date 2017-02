Juventus, Allegri: “Scudetto? Non abbiamo fatto ancora niente”

TORINO – “I sette punti non vogliono dire nulla. Il campionato è ancora lungo, non abbiamo fatto ancora niente”. Massimiliano Allegri è soddisfatto della vittoria che permette di tenere lontane Roma e Napoli, ma tiene alta la tensione della sua squadra. Che elogia per la pazienza mostrata contro un Crotone difficile da superare.

“I ragazzi – afferma Allegri – sono stati bravi a mantenere la calma e pazientare. Venivamo da 4 gare dove avevamo sempre sbloccato il risultato nel primo tempo e sapevamo che i numeri del Crotone dicevano di una squadra molto attenta e chiusa che aveva sempre perso o pareggiato nel finale. Non dovevamo perdere la pazienza. E lo abbiamo fatto. Nel primo tempo siamo solo stati un po’ imprecisi. Molto meglio nel secondo tempo quando Dybala e Mandzukic si invertivano”.

L’allenatore della Juventus non dà niente per scontato: “Essere a più sette significa e non significa. Mancano tante vittorie e per vincere il campionato non bastano 86 punti. Sette punti importanti, a occorre fare un passo alla volta. Oggi ho schierato forze fresche. Ci sono tante gare e ci sarà la Champions. Così riesco a ruotare più la squadra e fare migliori prestazioni”.

Allegri parla di Pjaca all’esordio da titolare: “ha fatto una buona gara. Era la prima da titolare, deve crescere ma ha qualità, basta vedere come si muove e dà la palla. Ha fatto quello che gli ho chiesto sia a destra che sinistra”. Anche Davide Nicola, nonostante la sconfitta elogia i suoi:

“La Juventus è una grande squadra atipica che verticalizza molto e può colpire in ogni momento. Oggi gli abbiamo tolto profondità. È chiaro che sono gare in cui si rischia di perdere la testa. Abbiamo dimostrato dignità sportiva. Abbiamo creato tre situazioni pericolose, di più non si poteva. Possiamo migliorare nelle ripartenze”.