TORINO – Benedikt Howedes arriva alla Juventus in prestito per 3,5 milioni di euro e diritto di riscatto fissato a 13 milioni incrementabile con un bonus fino ad altri 3.

Il diritto di riscatto diventa obbligatorio se il difensore tedesco giocherà in maglia bianconera almeno 25 partite ufficiali nella stagione 2017/2018.

Lo precisa la Juventus nel dare l’annuncio ufficiale dell’operazione definita con lo Schalke 04.

“La Juventus per me è uno dei cinque club più importanti al mondo: ha vinto tanto e io voglio dare il massimo per i successi futuri”.

Sono le prime parole in bianconero di Benedikt Hoewedes, difensore tedesco acquisito a titolo temporaneo dallo Schalke 04. Dopo aver superato le visite mediche di oggi, il centrale campione del mondo con la nazionale tedesca ha firmato il contratto che lo legherà per questa stagione alla Juventus.

“Sono molto emozionato – ha raccontato Howedes nell’intervista pubblicata sul sito ufficiale bianconero -, la Juve è un grande club, Torino è una città bellissima. Avevo parlato con Khedira prima di partire, mi aveva preannunciato che qui è fantastico”.

Un innesto di qualità per la difesa di Allegri, “un difensore multifunzionale”, come ama definirsi lo stesso Hoewedes, in grado “di giocare al centro, a sinistra o a destra, un buon colpitore di testa oltre che forte nelle scivolate”.