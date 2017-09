Juventus-Chievo streaming – diretta tv, dove vederla (Serie A)

Juventus-Chievo IN DIRETTA TV, ORARIO, DOVE VEDERLA IN STREAMING, DOVE VEDERLA SU PC (CLICCARE QUI PER LA DIRETTA LIVE DELLA PARTITA) – Juventus-Chievo Verona (orario 18.00), partita valida per il campionato italiano di calcio di Serie A (classifica e calendario), verrà trasmessa in diretta tv su Sky Sport e Mediaset Premium e in diretta streaming su SkyGo e Premium Play. Queste due applicazioni sono riservate agli abbonati a Sky Sport e Mediaset Premium.

Probabili formazioni di Juventus-Chievo. Juventus (4-3-3): 23 Szczesny, 26 Lichtsteiner, 4 Benatia, 24 Rugani, 12 Alex Sandro, 5 Pjanic, 14 Matuidi, 27 Sturaro, 11 Douglas Costa, 9 Higuain, 17 Mandzukic.

(1 Buffon, 16 Pinsoglio, 2 De Sciglio, 15 Barzagli, 21 Howedes, 22 Asamoah, 7 Cuadrado, 30 Bentancur, 33 Bernardeschi, 10 Dybala). All.: Allegri. Squalificati: nessuno. Diffidati: Nessuno. Indisponibili: Chiellini, Khedira, Marchisio, Pjaca.

Chievo (4-3-1-2): 70 Sorrentino, 29 Cacciatore, 3 Dainelli, 5 Gamberini, 18 Gobbi, 19 Castro, 8 Radovanovic, 56 Hetemaj, 23 Birsa, 20 Pucciarelli, 45 Inglese. (90 Seculin, 1 Pavoni, 2 Jaroszynski, 12 Cesar 40 Tomovic, 27 Depaoli, 4 Rigoni, 7 Garritano, 11 Leris, 77 Bastien, 31 Pellissier, 9 Stepinski. All: Maran.

Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno. Indisponibili: Meggiorini. Arbitro: Fabbri di Imperia. Quote Snai: 1,16; 7,25; 18,00.

C’è ancora più di un punto interrogativo nella formazione della Juventus per l’anticipo alle 18 con il Chievo.

“Abbiamo out Khedira, Marchisio è ancora in fase di ripresa, Cuadrado credo sia rientrato perché ieri non l’ho visto – ha spiegato Allegri tra il serio e il faceto -. Dybala ieri ha svolto lavoro differenziato, Barzagli tornerà oggi dopo due giorni di riposo, mentre Chiellini è out e speriamo di recuperarlo per il Barca”.

Una certezza è l’esordio in porta di Szczesny: ” Buffon riposerà, Matuidi e Pjanic giocheranno, ma non so ancora se con il centrocampo a due o con un altro metodo”. Sarà Gonzalo Higuain il valore aggiunto della Juventus: “La mancata convocazione in Nazionale gli ha fatto bene, sia dal punto di vista fisico che mentale. Vuole riconquistare la nazionale”.