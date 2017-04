Juventus diffidati: in tre salterebbero la semifinale se ammoniti contro il Barcellona

TORINO – Dopo aver tirato un sospiro di sollievo per Dybala (“Ci sarò al 100%”, ha fatto sapere la Joya), Massimiliano Allegri si interroga adesso su un altro aspetto determinante in vista della gara di ritorno dei quarti di finale di Champions League contro il Barcellona: schierare oppure no i tre diffidati? Il tecnico bianconero avrebbe intenzione di confermare l’11 che ha vinto la gara d’andata allo Stadium, con Cuadrado, Dybala e Mandzukic alle spalle di Higuain e con il duo Pjanic-Khedira davanti alla difesa, formata da Dani Alves, Bonucci, Chiellini e Alex Sandro, nel 4-2-3-1.

C’è però l’incognita dei cartellini gialli: Cuadrado, Mandzukic e Khedira, in caso di ammonizione durante la gara del Camp Nou, salterebbero l’eventuale semifinale d’andata. L’idea che il pericolo-giallo possa cadere sul colombiano fa riflettere Allegri se inserire (o meno) Lichtsteiner basso a destra, avanzando Dani Alves nei tre dietro il Pipita. Solo un’idea perchè prima di fare calcoli la Juventus in semifinale ci deve prima arrivare…