Juventus, il sogno "triplete" sempre più vicino: ma in Europa non è l'unica...

ROMA – Per la Juventus il sogno “triplete” si fa sempre più possibile. I bianconeri in semifinale di Champions League, dopo aver eliminato il Barcellona, saldamente primi in campionato e finalisti in Coppa Italia, vedono la possibilità arrivare a dama sempre più concreta.

Se la finale di Champions è ancora da conquistare (domani la Juve conoscerà il suo avversario), in campionato i bianconeri sono vicinissimi allo storico traguardo del sesto scudetto: infatti, a sei giornate dal termine, dovranno gestire un vantaggio di otto punti sulla Roma.

In Europa però c’è un’altra squadra che insidia la Juventus nella conquista del triplete. Non è il Real Madrid né l’Atletico Madrid, ma bensì il Monaco.

I francesi sono la vera rivelazione di questa edizione di Champions. I biancorossi guidati da Jardim hanno prima vinto il loro girone eliminando una delle favorite, ovvero il Tottenham. Poi agli ottavi a sorpresa si sono imposti in due gare spettacolari sul Manchester City di Guardiola e nei quarti di finale sul Borussia Dortmund. In campionato invece sono primi davanti al Paris Saint-Germain a 5 giornate dal termine e semifinalisti di Coppa di Francia dove affronteranno sempre i rivali parigini.

Da domani quindi, quando a Nyon verranno decise le semifinali di Champions, la sfida tra Juventus e Monaco si farà sempre più avvincente.