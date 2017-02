Juventus-Inter diretta, formazioni ufficiali dalle ore 20.30

TORINO – Juventus-Inter – la diretta live del posticipo di Serie A.

Probabili formazioni di Juventus-Inter. Juventus (4-2-3-1): 1 Buffon, 26 Lichtsteiner, 19 Bonucci, 3 Chiellini, 12 Alex Sandro, 5 Pjanic, 6 Khedira, 7 Cuadrado, 21 Dybala, 17 Mandzukic, 9 Higuain. (25 Neto, 32 Audero, 4 Benatia, 14 Mattiello, 15 Barzagli, 23 Alves, 24 Rugani, 8 Marchisio, 11 Hernanes, 22 Asamoah, 27 Sturaro, 28 Rincon, 20 Pjaca). All.: Allegri.

Squalificati: nessuno. Diffidati: Rugani, Rincon. Indisponibili: Lemina. Inter (4-2-3-1): 1 Handanovic, 33 D’Ambrosio, 17 Medel, 25 Miranda, 15 Ansaldi, 5 Gagliardini, 77 Brozovic, 87 Candreva, 6 Joao Mario, 44 Perisic, 9 Icardi. (30 Carrizo, 2 Andreolli, 24 Murillo,55 Nagatomo, 21 Santon, 7 Kondogbia, 19 Banega, 11 Biabiany, 23 Eder, 8 Palacio, 96 Barbosa). All.: Pioli.

Squalificati: nessuno. Diffidati: Kondogbia, Miranda. Indisponibili: nessuno. Arbitro: Rizzoli di Bologna. Quote Snai: 1,60; 3,85; 6,00. “Chi toglierei alla Juventus? Punto sui miei e non credo che basti togliere un solo giocatore ai bianconeri: ne ha tanti di giocatori bravi ma ne abbiamo anche noi di giocatori bravi”: lo dice l’allenatore dell’Inter Stefano Pioli, a Premium Sport, alla vigilia della partita di Torino. Pioli e’ fiducioso, sia per una vittoria , sia per il futuro dell’Inter. Crede nelle qualità della squadra nerazzurra anche perche’ ha alle spalle una proprietà forte. “Ci sono valori che ci fanno pensare ad un buon presente – dice – ma c’è anche una proprietà alla guida del club che ci supporta e ha voglia di far tornare l’Inter grande. Credo che possiamo fare in modo che si giochi per tornare a vincere qualcosa”.

“Una stagione è fatta di momenti: in alcuni devi cambiare, in altri devi andare avanti con lo stesso sistema”. Massimiliano Allegri riassume le sue scelte, alla vigilia della sfida con l’Inter: “In base a quelli che stanno meglio faccio la formazione, è normale che per giocare con questo sistema di gioco ci vogliono giocatori con certe caratteristiche: non è questione di sistema di gioco, il calcio è molto semplice, basta mettere i giocatori migliori nei propri ruoli”. Sui margini di miglioramento, Allegri ripete: “Non è il modulo ad averne, è la Juventus che deve avere margini di miglioramento e deve acquisire ancora più consapevolezza nei propri mezzi: per migliorare dobbiamo alzare l’asticella, sul piano del gioco, dell’intensità, della velocità e della qualità dei passaggi, oltre che nella fase difensiva”.

Classifica marcatori del campionato di calcio di Serie A – 16 reti: Mertens (1 rigore-Napoli). – 15 reti: Icardi (1-Inter); Higuain (Juventus); Dzeko (Roma). – 14 reti: Belotti (1-Torino). – 11 reti: Immobile (3-Lazio). – 10 reti: Borriello (Cagliari); Kalinic (1-Fiorentina); Simeone (1-Genoa); Iago Falque (2-Torino). – 9 reti: Bernardeschi (2-Fiorentina); Hamsik (Napoli); Thereau (Udinese). – 8 reti: Falcinelli (1-Crotone); Bacca (2-Milan); Callejon (Napoli); Nestorovski (Palermo). – 7 reti: Perisic (Inter); Insigne (Napoli); Muriel (1-Sampdoria). – 6 reti: A. Gomez (1) e Kessie (2-Atalanta); Perotti (6-Roma); Schick (Sampdoria); Defrel e Matri (Sassuolo). – 5 reti: Kurtic, Petagna (Atalanta); Destro, Dzemaili (Bologna); Pellissier (1-Chievo); Mchedlidze (Empoli); Dybala (2) e Pjanic (Juventus); Keita (Lazio); Caprari (1-Pescara); Ljajic (1), Benassi (Torino); D. Zapata (1-Udinese). – 4 reti: Verdi (Bologna); Sau (Cagliari); Birsa (Chievo); Ilicic (1), Babacar (1-Fiorentina); Khedira, Mandzukic (Juventus); Lapadula e Suso (1-Milan); Milik (Napoli); Nainggolan (Roma); Quaison (Palermo); Quagliarella (1-Sampdoria); Pellegrini (1-Sassuolo); Baselli (Torino); Fofana (Udinese).