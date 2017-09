ROMA – Entro la mezzanotte di oggi, 1 settembre, le squadre che parteciperanno alla prossima Champions League dovranno presentare la lista. Tra queste, ovviamente, la Juventus.

In casa bianconera sono due i giocatori a rischio esclusione. Il primo è sicuro ed è Pjaca, infortunato, atteso al top per il 2018, quando avrà recuperato dalla rottura del crociato. L’altra esclusione se la giocano in tre: Lichtsteiner, che fu escluso un anno fa e reintegrato a febbraio; Asamoah, che in mediana potrebbe servire; Claudio Marchisio, il cui infortunio non dà certezze assolute.

Ecco la probabile lista Champions

Portieri: Buffon, Szczęsny, Pinsoglio.

Difensori: Barzagli, Chiellini, Benatia, Rugani, Howedes, Alex Sandro, De Sciglio, Lichtsteiner o Asamoah.

Centrocampisti: Pjanic, Khedira, Matuidi, Marchisio o Asamoah, Bentancur, Sturaro.

Attaccanti: Higuain, Dybala, Mandzukic, Douglas Costa, Bernardeschi, Cuadrado.