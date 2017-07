Juventus, Paulo Dybala e Antonella Cavalieri si lasciano? Lei ha cancellato le sua foto

ROMA – La prima domenica di luglio ha visto uno scoop “social” che “Chi” ha prontamente colto. Antonella Cavalieri, modella e compagna dell’attaccante della Juventus e della Nazionale argentina Paulo Dybala, ha cancellato tutte le foto del calciatore dal proprio profilo Instagram. E, come scrive Dagospia, dopo aver trascorso qualche giorno a Miami, Antonella è tornata nella sua città d’origine, Buenos Aires, dove posta foto s**y. Che i due si stiano lasciando?

Non un bel periodo per il campione bianconero, soprattutto dopo il retroscena sulla finale di Cardiff persa dalla Juventus contro il Real Madrid. Pare infatti che Max Allegri abbia affidato a Dani Alves, il più esperto nelle competizioni internazionali, l’arduo compito di motivare i compagni di squadra. Ma durante il “comizio” del terzino brasiliano, Paulo Dybala (sottotono nel match), secondo Dago, non toglieva gli occhi dal suo smartphone, mandando così l’ex calciatore del Barcellona su tutte le furie. È stato un attimo, e il cellulare del talento argentino è volato contro il muro, scagliato dallo stesso Alves.