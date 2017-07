Leonardo Bonucci compra pagina della Gazzetta dello Sport per salutare tifosi Juventus

MILANO – “Sono passate sette stagioni. Sette stagioni di vittorie, di sogni realizzati, di crescita avvenuta attraverso un legame empatico ed eccezionale con la Juve, nella sua assoluta interezza.comincia cosìcon la quale il difensore si congeda dal mondo bianconero. Bonucci ha comprato oggi una pagina (l’ultima) della “Gazzetta dello Sport”, dove è stata pubblicata la lettera.

“Rimane certo il rammarico grandissimo per non aver vinto la Champions – vi si legge ancora – Maggiore però è l’orgoglio per i successi ottenuti e per aver fatto parte di una grande famiglia. Ho sempre dato tutto, davvero, fino alla fine. Ho ricevuto, dato e imparato. Quella che oggi vedo guardandomi indietro è comunque una splendida storia, degna di concludersi nel pieno rispetto e affetto, senza intaccare ciò che ho vissuto insieme alla società, al capitano, ai compagni e ai tifosi”.