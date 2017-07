Leonardo Bonucci: “Juventus, grazie per i sette anni insieme”.

MILANO – La Juve ha voluto salutare Leonardo Bonucci, a lungo colonna della difesa dei bianconeri, passato oggi al Milan, con una nota ufficiale. “Grazie per i sette anni passati insieme – è detto, tra l’altro, nel comunicato – in bocca al lupo per il tuo futuro”. Nella nota la società campione d’Italia ufficializza anche i termini dell’accordo della cessione al Milan del giocatore, avvenuta per un importo di “42 milioni pagabili in tre esercizi”.

Juventus Football club spa – si legge, nella nota sul sito – comunica che “l’operazione di cessione del giocatore Leonardo Bonucci genera un effetto economico positivo di circa 39,5 milioni”. La Juve ricorda che quando Bonucci arrivò a Torino nel 2010 “era un giovane di ottime speranze e sicuro avvenire, sul quale la Juventus aveva deciso di puntare per il suo futuro”. “Proprio ‘futuro’ è stata la parola d’ordine che ha sempre legato la Signora a Leo – si legge nel comunicato del club bianconero -: uno sguardo fisso sui traguardi da raggiungere, la voglia di farlo insieme, e di vivere esperienze straordinarie. E così è stato: in poco tempo Bonucci è diventato prima titolare, poi punto di riferimento, poi elemento cardine di una difesa che, negli anni, è salita al rango di una delle più forti del mondo. E la Juve ha cominciato a vincere”.

“Leonardo ha alzato tanti trofei – aggiunge il club – ed è sempre stato punto di riferimento nei trionfi come nel momenti difficili, assumendo un ruolo di guida. Ora indosserà un’altra maglia e gli facciamo l”in bocca al lupo’”.