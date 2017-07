Leonardo Bonucci, le ragioni della fuga: il rapporto con Allegri, Cardiff...

ROMA – Bonucci al Milan dimostra che in casa Juve, qualcosa, non funziona più. L’anno scorso la società aveva regalato ai suoi tifosi una campagna acquisti stellare, con la ciliegina sulla torta di Higuain. Quest’anno invece il club di Corso Galileo Ferraris, ha preferito puntare tutto su mister Allegri, rinnovandogli il contratto e raddoppiando lo stipendio.

Dopo la finale di Champions persa, l’idea era quella di ripartire dal tecnico toscano per non far crollare un macchina quasi perfetta, invece l’effetto potrebbe essere stato l’opposto, causando un lento cedimento dello spogliatoio.

Dani Alves, dopo solo un anno in bianconero, ha rescisso il contratto ed è approdato al Psg lanciando subito frecciatine alla sua ex squadra. Alex Sandro, su cui la società ha puntato tantissimo, ha fretta di andare al Chelsea. E infine Bonucci. Dopo la litigata con Allegri in Juventus-Palermo e la conseguente tribuna in Champions col Porto, la pace sembrava esser rientrata, ma nell’intervallo di Cardiff si sarebbe creata la spaccatura definitiva.