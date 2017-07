Mario Mandzukic: “Bonucci-Dani Alves? Mai detto nulla contro di loro”

TORINO – Sarebberoche avrebbe criticato gliin un’intervista a un giornalista serbo. E’ lo stesso attaccante croato a intervenire sulla vicenda che stava diventando virale.

“Mi stanno attribuendo parole che non ho MAI detto riguardo a Dani e Leo – scrive Mandzukic sul suo profilo ufficiale Instagram – La gente che mi conosce sa che non sono il tipo che parla alle spalle. Se devodire qualcosa lo dico in facci e di sicuro queste non sono MIE parole. Tranquilli ragazzi, è un fake”.