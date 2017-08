ROMA – Il giornalista sportivo di Mediaset Maurizio Pistocchi, via Twitter, tramite una serie di fotografie ha mostrato, a suo dire, come alcuni siti della galassia bianconera e alcuni tifosi abbiano rilanciato online presunti fotomontaggi per dimostrare che quello di Dybala non fosse fallo di mano. Il tutto condito da frasi come: “Abituati a camuffare moviole e campionati, adesso per trasmettere falsi messaggi camuffano foto”.

Solo qualche giorno fa Pisocchi aveva attaccato anche Pierluigi Pardo e Melissa Satta scrivendo che a Tiki Taka “le gambe delle starlette sono la scusa per parlare di calcio”.