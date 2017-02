Paulo Dybala cerca sponsor tecnico: ecco il motivo dei suoi scarpini total black

TORINO – Paulo Dybala è alla ricerca di un nuovo sponsor tecnico. Come mette in evidenza La Stampa, il suo contratto con la Nike è in scadenza per questo motivo nelle ultime due partite ha indossato scarpini interamente neri, senza griffe in vista: l’obiettivo è quello di scatenare un’asta.

Adidas e Under Armour, azienda statunitense che sta cercando di conquistare anche il calcio, restano alla finestra pronte ad assicurarsi i suoi ‘piedi’.

Anche l’ex Paul Pogba fu alle prese con lo stesso problema nel febbraio 201. Il francese però si infilò, di partita in partita, Nike o Adidas, perché lui un contratto vero ancora non l’aveva: “Mi metto quelle che mi piacciono di più. O le più comode”, raccontò.