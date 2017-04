Paulo Dybala, la Juve si gode il “nuovo Messi” che ha detto no al Barcellona

TORINO – Se le emozioni cementano i rapporti, quello tra la Juventus e Paulo Dybala è destinato a durare in eterno.

La notte magica col Barcellona ha reso grande l’argentino, che al cospetto di ‘re Messì’ ha segnato una doppietta da autentico fuoriclasse guadagnandosi i titoli dei giornali di tutto il mondo.

Nessuna pietà per i blaugrana, rifiutati nonostante il lungo corteggiamento dal bianconero, pronto a firmare il prolungamento dell’intesa con la Juve. L’annuncio, ormai, è questione di qualche giorno.

Del resto, tutta la Joya’ per il 3-0 agli spagnoli è per i tifosi. “Sono contento della mia prestazione e penso solo alla mia squadra”, le parole d’amore per la Vecchia Signora del ‘nuovo Messì’, che lascia a bocca asciutta i pretendenti di mezza Europa.

Tanto entusiasmo da perdere la testa, ma non se ti chiami Dybala: “Non abbiamo ancora vinto nulla – sottolinea – sono passati solo 90 minuti ed è ancora troppo presto per esultare e per pensare di aver passato il turno”.

Piedi per terra, per quanto sia difficile, e testa alla sfida del Camp Nou, dove i blaugrana “hanno già rimontato una volta un 4-0, quindi non sarà facile” per i bianconeri.

Campione anche di umiltà Dybala, bravo a dribblare gli avversari in campo e a smorzare con ironia i complimenti fuori, anche se arrivano dalla voce altisonante e autorevole di capitan Buffon, che l’ha inserito tra i migliori tre calciatori del mondo.

“Gli offrirò una cena – ha scherzato l’argentino nel post partita -, ha avuto grandi campioni come compagni, mi fa piacere ma devo fare di più, se raggiungeremo gli obiettivi, allora queste parole avranno valore”.