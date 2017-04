Sami Khedira squalificato: ammonito col Barcellona, salta la semifinale di andata

BARCELLONA – Sami Khedira salterà la semifinale di andata di Champions League. Il centrocampista della Juventus è stato ammonito durante la partita col Barcellona per un intervento in scivolata su Luis Suarez. Il tedesco era intervenuto in ritardo per mettere una toppa a un errore di Alex Sandro, che si era fatto rubare palla dal centravanti uruguaiano. Khedira era diffidato e quindi salterà la prima gara che opporrà i bianconeri a Real Madrid, Atletico Madrid o Monaco (il sorteggio è previsto venerdì 21 aprile).

