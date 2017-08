GENOVA –che già la settimana scorsa contro il Cagliari aveva subìto gli effetti dell’assistenza tecnologica per gli arbitri, anche se poi Buffon aveva parato il penalty di Farias.

Oggi a Marassi il direttore di gara, Banti, ha chiesto l’utilizzo della Var per un intervento di Rugani su Galabinov dopo esser stato ‘avvisato’ dai suoi collaboratori.

Dopo aver visto il video, ha concesso il rigore poi segnato da Galabinov per il 2-0 genoano.



An easy one that for #Galabinov. #GenoaJuve 2-0pic.twitter.com/zPKQpMEtOM

