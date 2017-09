YouTube, Massimiliano Allegri prima di Juventus-Chievo Verona

TORINO – La conferenza stampa di Massimiliano Allegri prima di Juventus-Chievo Verona.

“Spero che la modifica del mercato ci sia: una buona notizia non per me, per tutti”. Questo il punto di vista di Allegri sulla possibilità di far concludere in anticipo il mercato estivo, scelta presa dalla Premier League: “Poi – ha aggiunto – dovranno valutare la finestra di mercato, se riportarla all’antico a novembre o lasciarla a gennaio ridotta. Avere un giocatore al primo febbraio, quando a maggio finisce il campionato, farlo conoscere ai compagni: sarebbe tempo perso”.

La Var “è uno strumento utile e importante, ma devono decidere per cosa usata e con quali tempi”. Allegri torna sul supporto tecnologico agli arbitri: “Negli ultimi anni è aumentato il gioco effettivo – ha spiegato l’allenatore -, ma due domeniche fa a Genova nel primo tempo ci sono stati due episodi che hanno fatto perdere 6 minuti e sono stati recuperati solo 3. Credo che gli strumenti tecnologici siano utili per gli arbitri ma su episodi oggettivi. Può essere d’aiuto ma va usato per bene”.